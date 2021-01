Durch eine Metallkugel ist in der Silvesternacht ein Rollladen an einem Wohnhaus in der Dunzweilerer Hauptstraße beschädigt worden. Passiert ist der Vorfall nach Angaben der Polizei zwischen 23.50 und 2.20 Uhr. Zeugen haben der Polizei von „lauten Knallgeräuschen“ in der fraglichen Zeit berichtet, die aus Richtung der Buchringstraße kamen, aber nicht von Feuerwerkskörpern stammten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de um weitere Hinweise.