Einer Verkehrskontrolle musste sich ein Rollerfahrer am Samstag unterziehen – weiterfahren durfte er danach nicht mehr. Der Polizei fiel der 30-Jährige in der Glantalstraße (B420) auf. Das Versicherungskennzeichen war abgelaufen. Während der Kontrolle zeigte sich der Mann zudem nervös und wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest bestätigte die Vermutung: Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Der Fahrer räumte ein, dass er am Vatertag einen Joint geraucht habe. Sein Roller blieb an Ort und Stelle stehen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.