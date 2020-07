Ein 60-jähriger Rollerfahrer hat sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Friedelhauser Straße in Altenglan leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 18 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrendes Auto bremste. Beim Ausweichmanöver kam er zu Sturz. Der 60-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Kusel gebracht. Zudem entstand bei dem Unfall laut Polizei „geringer Sachschaden“.