Unbekannte haben in der Kreisstadt einen Roller gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht am Dienstag, 30. Mai, gegen 12 Uhr in der Straße Unterm Feist. Da der Geschädigte dabei war, seinen Roller auf Vordermann zu bringen, seien an dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.