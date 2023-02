Mit einem Strafverfahren endete am Samstagmorgen die Rollerfahrt eines 69-Jährigen. Die Polizei stoppte den Roller in der Ortslage. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Gefährt höchstens hätte 25 Stundenkilometer schnell fahren dürfte, die Höchstgeschwindigkeit aber deutlich höher liege. Zudem war der 69-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, teilte die Polizei in Lauterecken mit.