Nach dem großen Erfolg des ersten Altenglaner Kunstmarkts im vergangenen Jahr steht am Sonntag, 8. September, eine Neuauflage bevor. Organisiert wird der Markt erneut von Roger Graff, einem engagierten Kunstliebhaber aus dem Altenglaner Ortsteil Mühlbach. 30 Künstler präsentieren ihre Werke auf einem 200 Meter langen Abschnitt vom örtlichen Bahnhof aus entlang der idyllischen Draisinenstrecke. Auf die Besucher warten Malereien, Skulpturen, Schmuck und Keramiken. Graff, der in den vergangenen Jahren an zahlreichen renommierten Kunstveranstaltungen teilgenommen hat, konnte für den diesjährigen Markt unter anderem Richard Rüger aus dem niederbayerischen Hengersberg gewinnen, der für seine großformatigen Porträts bekannt ist. Auch Hendrik Schmeer aus Blieskastel mit seinen detailverliebten Oldtimerbildern und der Fotograf und Maler Wolfgang Birkenbach aus Überherrn sind mit dabei.

Der Kunstmarkt bietet von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, in die Welt der Kunst einzutauchen. Das Team der Bahnhofsgaststätte „Gleis 3“ versorgt die Besucher mit Speisen und Getränken. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von den Blasmusikern der „Fidelen Dorfmusikanten“.