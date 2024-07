Roger Decklar bleibt Henschtals Ortsbürgermeister. Der 57-Jährige wurde am Dienstagabend bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung erneut gewählt.

Neue Beigeordnete sind Patrick Müller und Dieter Decklar. Sie lösen Marco Decker und Nicole Bültmann ab. Der Ortsbürgermeister und der Erste Beigeordnete wurden bei je einer, der weitere Beigeordnete bei zwei Gegenstimmen gewählt. Dem achtköpfige Gemeinderat gehören drei neue Mitglieder an.

Dorfleben soll wiederbelebt werden

Roger Decklar ist seit 25 Jahren Mitglied des Rats, davon acht Jahre als Ortsbürgermeister. Er ist ein „Ur-Henschtaler“. Großes Hobby des verheirateten Landbautechnikers ist das Fahrradfahren. Zudem ist er aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Für die kommende Amtszeit hat sich Decklar vorgenommen „den Bürgern so wenige Belastungen wie notwendig aufzuhalsen“. Er will das Projekt Nahwärmenetz vorantreiben. Da gelte es, zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Noch werde das Vorhaben durch den Bund gehemmt, da noch keine Zuschüsse bewilligt seien.

Außerdem soll das Dorfleben belebt werden. Daher sei bereits ein Veranstaltungsgremium gegründet worden, das Vorschläge erarbeiten werde. Gemeinsam mit Wahnwegen werde Henschtal an einem Car-Sharing-Projekt teilnehmen: Bürger der beiden Dörfer könnten sich ein E-Auto für Stunden oder Tage mieten. Das Projekt starte voraussichtlich Anfang August, sagte Decklar.