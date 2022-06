Am Samstag bot sich im Kuseler Kinett ein Einblick in die Beatdown-Hardcore-Szene, eine Mischung aus Doublebass-Gewittern, Hardcore und Metal mit eigenem, wilden Tanzstil. Die vier Bands – Repressed aus Kassel, Blood for Betrayal und die Lokalmatadoren von Dead End Tragedy beide aus dem Saarland, sowie die ostdeutschen Gäste von Gone Society – sorgten für kleinere Erdbeben und verschwitzte, aber glückliche Fans.