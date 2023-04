Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Konzertgeschehen in und auf der Live-Bühne in Godelhausen nimmt wieder Fahrt auf. Am Samstag, 15. August, steigt das zweite Biergartenkonzert der Saison. Corona-konform im Biergarten spielt Florian Rohde. Auf dem Programm stehen Rock und Pop.

34 Jahre alt ist der gebürtige Bexbacher Florian Rohde, der inzwischen in Neunkirchen lebt. Sein Geld verdient er als Krankenpfleger, sein einziges Hobby ist die Musik. „Und das eigentlich schon immer“,