Die Vinothek Rotenturm veranstaltet donnerstags die Hutmacher-Sommerabende auf dem Kochschen Markt. Die Band Boppin’B spielt am 20. August ab 19 Uhr. Das bundesweit erfolgreiche Quintett mischt seit 1985 den Rock ’n’ Roll der 50er Jahre mit Elementen aus Pop, Jazz und Swing.

Weiter geht es in der Veranstaltungsreihe am 27. August ab 19 Uhr mit der Jim-Everett-Band. Die vier Musiker spielen alte und neue Country-Hits. Unter Einhaltung der Abstandsregeln darf auch getanzt werden.

Einlass ab 17.30 Uhr. Eintrittskarten zu den Veranstaltungen kosten fünf Euro. Tickets sind erhältlich in der Vinothek Rotenturm oder per WhatsApp an 06381 99 69 440.