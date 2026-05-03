Ungewöhnlichen Besuch hatte die Kindertagesstätte St. Laurentius in Brücken. Mit Pepper und Nao waren zwei Roboter zu Gast. Die Kinder gingen gerne auf Tuchfühlung.

Eine kleine Kunststoffhand erhebt sich zum „High Five“. Kinder kichern, staunen und schlagen ein. Pepper ist zu Besuch in der katholischen Kita St. Laurentius in Brücken. Und Pepper ist kein Mensch, kein Kuscheltier, sondern ein humanoider Roboter. Mitgebracht haben ihn die angehenden Maschinenbauingenieurinnen Sara Respondek und Jennifer Alt vom Umweltcampus Birkenfeld.

Die beiden jungen Frauen sind im Auftrag der RobotHub Academie – einem internationalen Bildungs- und Forschungsprojekt im Bereich Robotik – zu Gast, deren Ziel es ist, mehr Fachkräfte im Bereich Robotik auszubilden und die Nutzung von Robotern in der Industrie zu fördern. Sie besuchen hauptsächlich weiterführende Schulen. Gemeinsam mit dem kleineren Roboter Nao geben sie an diesem Vormittag rund 20 Vorschulkindern einen ersten Einblick in die Welt der Technik. Der Kontakt kam über Kita-Leiterin Magdalena Respondek zustande, die Mutter von Sara Respondek.

„Je früher man anfängt, desto besser“

Berührungsängste bei den Kindern? Sind kaum vorhanden. Die fünf- und sechsjährigen Mädchen und Jungen nähern sich den Robotern neugierig. Pepper, fast 1,30 Meter groß und damit etwas größer als viele Kinder, wird zunächst vorsichtig per Handschlag begrüßt. Später darf ihn jedes Kind umarmen. Dass der Roboter die Umarmung erwidert, sorgt für lautes Gelächter. „Hat Pepper auch Augen?“, fragt ein Mädchen. „Er hat Kameras statt Augen“, erklärt Sara Respondek. Auch Nao sorgt für Staunen: Der humanoide Roboter, etwa so groß wie ein Kleinkind, demonstriert eine Liegestütze – scheinbar mühelos.

Zum Abschluss dürfen die Kinder noch einen Vierachsenroboter ausprobieren, wie er in der Industrie eingesetzt wird. „Die können auch schweißen, wenn es für Menschen gefährlich wird“, weiß ein Junge bereits. Für Respondek und Alt ist der Besuch Teil ihres Engagements, junge Menschen für Mint-Fächer zu begeistern – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die beiden stehen kurz vor ihrem Masterabschluss und besuchen regelmäßig Schulen. „Je früher man anfängt, desto besser“, sagen sie.

Spiel und Bewegung das Wichtigste

Am Umweltcampus kann unter anderem Maschinenbau, Informatik oder Robotik studiert werden – ein Bereich, der sich mit der Entwicklung und Programmierung von Robotern beschäftigt. Dass technisches Verständnis schon im Kindergarten beginnen kann, zeigt sich in Brücken seit Jahren. Mint-Beauftragte Monika Lensch-Herrmann führt wöchentlich das Projekt „Forschen mit Fred“ durch. Fred, eine kleine Waldameise, stellt den Kindern Aufgaben, die sie selbstständig lösen sollen. In einem Experiment etwa zerlegen sie schwarze Farbe mithilfe von Wasser und Filterpapier in bunte Bestandteile. „Das sind einfache Versuche, aber sie fördern das eigenständige Denken“, erklärt die Erzieherin.

Neben Experimenten gehören auch Bewegung, Singen, Yoga und religiöse Angebote zum Alltag. „Wir arbeiten in kleinen Einheiten. Die Kinder dürfen nicht überfordert werden“, betont Lensch-Herrmann. Spiel und Bewegung blieben das Wichtigste.

Neugier bei den Kindern wecken

Auch aus der Wirtschaft kommt Unterstützung für die frühe Mint-Förderung. Der Gründer des Unternehmens Minitec, Bernhard Bauer, berichtet von selbstfahrenden Robotern in seinem Betrieb, die Pakete automatisch transportieren. „Viele Prozesse werden durch Technik erleichtert“, sagt er. Gleichzeitig entstünden Freiräume für kreative Aufgaben – auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Seine Sonja- und Bernhard-Bauer-Stiftung sowie die Hutzelstiftung fördern die Mint-Fächer.

Der Grundschule in Herschweiler-Pettersheim habe man einen Mint-Baukasten gestiftet. „Ich habe mir das mal angesehen. Mädchen der vierten Klasse konnten schon programmieren“, berichtet Bauer. An diesem Vormittag in Brücken geht es vor allem um eines: Neugier wecken. Und die ist deutlich spürbar, als Pepper noch einmal die Hand hebt – bereit für das nächste „High Five“.