Die Anteilnahme für die Opfer der Flutkatastrophe ist auch im Kreis Kusel riesig. Auch am Freitag waren Dutzende Wehrleute aus dem Kreis im Raum Trier im Einsatz, in einigen Orten sind bereits Hilfsaktionen angelaufen.

Landrat Otto Rubly war eigens am Donnerstagabend Richtung Trier gefahren, wo mehr als 100 Wehrleute aus dem Kreis halfen, gegen die verheerende Flut und ihre Folgen anzukämpfen. Rubly zeigte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ geschockt vom Ausmaß der Zerstörung und lobte den enormen Einsatz, den die Feuerwehrleute aus dem Kreis dort im Dienste der Menschen tun. Inzwischen sind laut Kreisfeuerwehrinspekteur Norbert Braun die letzten Kräfte auf dem Rückweg in den Kreis Kusel.

Dort sind inzwischen spontan jede Menge Hilfs- und Spendenaktionen angelaufen. Seit Freitagnachmittag und auch am Samstag werden in mehreren Orten im Landkreis unter anderem Kleider gesammelt, die in die Katastrophenregion gespendet werden: Feuerwehrhaus Thallichtenberg, Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Schellweiler, DGH Etschberg, DGH Haschbach, Feuerwehrhaus Pfeffelbach, Feuerwehrhaus Altenglan, DGH Herchweiler, Feuerwehrhaus Albessen, Kirchengemeinde Altenkirchen, Kfz-Technik Viklund Kusel oder beim Sommerfest der Kontaktstelle Holler in Kusel (Sonntag). Zudem hat der Kultur- und Heimatverein Sand ein Spendenkonto „Hochwasserhilfe“ eingerichtet.