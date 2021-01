Der Anfang Juli 2020 vom Wildpark Potzberg vermisste Riesenseeadler Lagertha ist in einer polnischen Auffangstation in Stettin entdeckt worden. Dort war er seit Mitte Juli untergebracht. Harald Schauß, Betreiber des Wildparkes im Kreis Kusel, wurde über einen anonymen Anruf informiert. Um die Herausgabe des Vogels zu erreichen, schaltete er einen Anwalt und das Bundesamt für Naturschutz ein. Am Montag sollen zwei Mitarbeiter des Wildparks nach Polen fahren, um den 2019 in Fockelberg geborenen Vogel nach Hause zu holen. Nach dem Tier war im Sommer vergeblich europaweit gesucht worden. Mehr lesen Sie hier