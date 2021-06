Die Stadt hat nach eigenen Angaben eine weitere E-Bike-Ladestation in Betrieb genommen. Sie steht in Bliesen am von St. Wendel zum Bostalsee führenden Wendelinus-Radweg und bietet Platz für drei Akkus. Ihre Nutzung ist kostenlos, heißt es in einer Mitteilung, und weiter: „Eine Ladezeit von einer halben Stunde entspricht in etwa einer Unterstützungszeit von 20 Minuten.“ Die Wartezeit könnten Radsportler beispielsweise in einer angrenzenden Gaststätte überbrücken.