RHEINPFALZ-Wetterfachmann Michael Agne warnt vor einer kuriosen Wetterlage über großen Teilen der Westpfalz. Wegen großer Temperaturschwankungen kann es spiegelglatt werden.

Der nördliche Teil der Westpfalz, zu dem auch der Landkreis Kusel gehört, liegt Mittwoch und Donnerstag in einer „äußerst brisanten Wetterlage“. RHEINPFALZ-Wetterexperte Michael Agne erklärt: „Direkt über uns verläuft die Luftmassengrenze, bei der milde Luft aus dem Süden und kalte Luft aus dem Norden aufeinandertreffen.“ Das habe einen gefährlichen Wettermix zur Folge. So wird es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden schneien. Der Schnee gehe vormittags in gefrierenden Regen über. Das führe auf den noch gefrorenen Böden zu Eisglätte. Agne: „Wegen des Schnees wird es nicht spiegelglatt. Der Regen fällt nicht direkt auf den Boden, sondern auf die wenigen Zentimeter Neuschnee. Allerdings ist das Gemisch aus Schnee, Regen, Matsch und Eis natürlich auch glatt und für alle Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich.“ Wohl am Nachmittag wird es wärmer, prognostiziert der Wetterexperte, wobei es unklar sei, wie weit der Wärmesektor aus Süden nach Norden ziehe: „Da kann es gut sein, dass in nur wenigen Kilometern entfernten Orten ein Temperaturunterschied von zehn, elf Grad herrscht.“

Es sei eine kuriose Wetterkonstellation über der Westpfalz, sagt der erfahrene Wetterfachmann. Er rät: „Wer nicht unbedingt weg muss, sollte am Mittwoch zu Hause bleiben. Selbst wenn im Laufe des Tages Tauwetter einsetzt: Der Boden ist noch gefroren.“ Da helfe es wenig, dass die Streudienste gut vorbereitet sind. Eltern rät Agne, die Kinder nach Möglichkeit vom Unterricht zu befreien, um sie keinen Gefahren auszusetzen. „Das ist aber letztlich Ermessenssache der Eltern, die entscheiden. Ich kann nur eine Empfehlung abgeben.“ Am Dienstag wurden auch über die Apps Nina und Katwarn vor extremem Glatteis gewarnt.