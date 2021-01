Die Impfungen gegen das Coronavirus haben begonnen – und die Unsicherheit in der Bevölkerung ist nicht gering. Welche Nebenwirkungen kann eine Coronaschutzimpfung haben? Bei welchen Vorerkrankungen sollte man eher nicht impfen? Und: Wie konnte der Impfstoff überhaupt so schnell entwickelt werden? Ist er sicher? Zu all diesen Fragen steht Dávid Sáfár vom Kuseler Westpfalz-Klinikum am Mittwoch, 13. Januar, von 11 bis 12.30 Uhr in der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde Rede und Antwort. Der Spezialist für Infektionskrankheiten ist in dieser Zeit erreichbar unter der Nummer 06381 921218.