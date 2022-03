Schon die erste Anruferin dürfte allen weiteren Lesern, die sich am Mittwoch bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde mit Yasemin Kaynak zum Thema Osteoporose meldeten, Mut machen. Die 86-Jährige berichtete nämlich stolz, dass sie nach zehn Jahren Medikamenteneinnahme keine Beschwerden mehr hat.

„Die Medikamentenforschung macht große Fortschritte und wird weitere machen, auch weil immer mehr Menschen unter Osteoporose leiden“, sagte die Leiterin der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Kuseler Westpfalz-Klinikum. Yasemin Kaynak erwartet, dass mit steigender Lebenserwartung auch immer mehr Menschen unter Knochenschwund leiden, in erster Linie Frauen, die meist nach den Wechseljahren die Probleme bekommen. Diagnostiziert werde Osteoporose mit leichten Röntgenstrahlen, die die Knochendichte des Hüftknochens messen.

Röntgenbilder wichtig

„Vorher treten keine Schmerzen auf“, erklärte Kaynak, warum die Krankheit nicht selten erst bei der Behandlung eines Knochenbruches entdeckt wird. So wie bei einer Anruferin, deren dritter Lendenwirbeln verschraubt wurde und die immer noch Schmerzen hat. „Ich muss ihre Röntgenbilder sehen. Das lässt sich schwer am Telefon beurteilen“, empfahl Kaynak, einen Termin für ihre Sprechstunde im Krankenhaus zu machen. Voraussetzung dafür sei die Überweisung eines Facharztes. Röntgenbilder sollten mitgebracht werden. Falls noch nicht gemacht, müsste dies der überweisende Arzt vorher in die Wege leiten. Gerade bei schlanken Patienten könnten die Schrauben Probleme bereiten. Nach eineinhalb Jahren könne man sie auch wieder herausnehmen, falls der Bruch gut verheilt sei.

Eine Anruferin berichtete von starken Schmerzen im Knie beim Treppensteigen und vermutete eine Osteoporose. Das konnte sich Kaynak weniger vorstellen und tippte auf eine Arthrose. Sie empfahl der Anruferin einen Vorstellungstermin bei einem niedergelassenen Orthopäden oder ihrem Orthopädie-Kollegen Harald Dinges.

Viel Sonnenlicht

Als Ernährungsratschlag bei Osteoporose setzt Kaynak auf Milchprodukte, Vitamin-D-Tabletten und generell viel Sonnenlicht. Die Medikamenteneinnahme müsse gezielt gesteuert und überwacht werden, weil sie auch Auswirkung auf andere Organe habe. Das sei aber heute Standard und würde von den Hausärzten übernommen.