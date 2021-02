Mehr als jeder vierte Mann erleidet im Laufe seines Lebens einen Leisten- oder Nabelbruch. Doch auch Frauen können von einer sogenannten Hernie betroffen sein. Am Mittwoch, 10. Februar, kommt Wolfgang Fischer, Ärztlicher Direktor am Westpfalz-Klinikum in Kusel, zur RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde über Hernien.

Seit zwei Jahren ist das Kuseler Westpfalz-Klinikum offiziell Kompetenzzentrum für Hernien. Eine Hernie ist ein Eingeweidebruch, der durch eine Schwachstelle in der Bauchwand entsteht. Dabei können sich Eingeweide – zumeist das Bauchfell – durch den Bauch nach außen schieben und zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen auslösen.

Die häufigste Hernie ist der Leistenbruch. Dazu gehören aber auch Nabel- oder Narbenbrüche. Pro Jahr werden laut Fischer, Chefarzt der Chirurgie, zwischen 200 und 250 Leistenbrüche in Kusel operiert, dazu rund 100 Nabel- oder Narbenbrüche.

Männer sind deutlich häufiger von Hernien betroffen. Etwa 27 Prozent von ihnen erleiden im Laufe ihres Lebens einen Bruch. Das hängt laut Fischer daran, dass die Bauchdecke der Männer von Geburt an eine Schwachstelle hat, weil die Hoden aus dem Bauch nach unten wandern. Daher sei das Gewebe auf diesem Weg naturgemäß nicht so stark.

Hinzu kommt, dass das Gewebe mit zunehmendem Alter schwächer werde – und damit anfälliger für eine Hernie. Der typische Leistenbruchpatient sei daher 50 Jahre und älter. Aber nicht ausschließlich: „Wir haben auch sehr junge Patienten“, sagt Fischer.

Einem Leistenbruch vorbeugen lasse sich nicht, sagt der Mediziner: „Es gibt kein Training, mit dem man das verhindern kann.“ Im Gegenteil: Es könne sogar sein, dass man mit speziellem Bauchmuskeltraining die Situation verschlimmere, die Gefahr eines Bruchs erhöhe. „Ob man einen Leistenbruch erleidet, ist keine Frage, wie fit man ist, sondern es ist eine Schicksalssache.“

Die übliche Behandlungsmethode ist eine Operation. Mit einem minimalinvasiven Eingriff wird ein Netz in die betroffene Region des Bauchgewebes eingesetzt, um dieses zu verstärken und den Bruch zu verschließen. Zwar gebe es immer mal wieder Patienten, die bei kleineren Brüchen auf eine sofortige Operation verzichten – doch früher oder später würden die Beschwerden so stark, „dass wir sie irgendwann in den nächsten ein bis zwei Jahren doch wieder bei uns sehen“. In Einzelfällen ließen sich das Hochleistungssportler schon ohne Bruch machen, wenn bei ihnen die sogenannte weiche Leiste diagnostiziert werde.

Die Rückfallquote nach dem operativen Einsetzen eines Netzes ist laut Fischer gering. Sie liegt bei ein bis zwei Prozent aller Patienten – bevor diese Methode seit den 90ern eingesetzt wurde, lag die Rückfallquote zwischen zehn und 20 Prozent.

Um genauere Informationen zum Thema Rückfälle zu bekommen, dafür dient die Einrichtung des Hernien-Kompetenzzentrums in Kusel. Operierte Patienten werden nach einem, nach fünf, und nach zehn Jahren befragt, ob und welche Beschwerden sie vielleicht noch haben. Dafür gibt es in Kusel ein Patientenregister. Seit Start der Datenbank im Jahr 2017 sind hier inzwischen 1200 Hernien-Patienten registriert, für die diese Art der Nachsorge gemacht wird.

