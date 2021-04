Bluthochdruck schädigt die Blutgefäße und kann zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Rund 20 Millionen Deutsche leiden unter Bluthochdruck. Die Ursachen für die Krankheit sind unterschiedlich. „In 90 Prozent der Fälle lässt sich keine klare organische Ursache finden“, sagt Volker Bertolino. Organische Ursachen können dem Chefarzt vom Kuseler Westpfalz-Klinikum zufolge etwa eine Nieren- oder Drüsenerkrankung sein, die dann zuerst behandelt wird. In den 90 Prozent der Fälle, wo die Ursache nicht eindeutig ist, müsse sich der Arzt die Lebensumstände des Patienten genauer anschauen. Faktoren, die Bluthochdruck auslösen und begünstigen können, sind etwa falsche Ernährung und Übergewicht. Am Mittwoch, 14. April, 13.30 bis 15 Uhr, steht Mediziner Volker Bertolino am RHEINPFALZ-Telefon unter der Nummer 06381 921218 für Fragen von Lesern zum Thema Bluthochdruck bereit.