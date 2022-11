In der RHEINPFALZ-Sprechstunde am Mittwoch, 15. November, beantwortet Volker Bertolino, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Kusel, eine Stunde lang Fragen zum Thema Bluthochdruck. Von 14.30 Uhr bis 15.30 ist er am RHEINPFALZ-Telefon unter 06381 921218 erreichbar.