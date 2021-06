Die Überlebenschancen sind gering, wenn ein Aortenaneurysma reißt. Ein Aneurysma ist eine Erweiterung der Hauptschlagader – am häufigsten ist die Bauchaorta betroffen. Da man Aneurysmen aktiv nicht vorbeugen kann, ist eine frühzeitige Behandlung notwendig. Wichtig sei beispielsweise, Risikofaktoren zu reduzieren und zu beobachten, ob und in welchem Maße sich die Bauchaorta vergrößert, sagt Peter von Flotow, Chefarzt der Angiologie am Kuseler Westpfalz-Klinikum. Zu den Risikofaktoren zählen das Rauchen ebenso wie Bluthochdruck oder hohe Cholesterinwerte. Der Chefarzt ist am Mittwoch, 9. Juni, in der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde zu Gast. Von 11 bis 12.30 Uhr beantwortet von Flotow Fragen der Leser zur Diagnose oder zur Behandlung von Aneurysmen. Der Chefarzt ist unter der Telefonnummer 06381 921218 zu erreichen.