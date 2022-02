Nicht Spritzenlassen, wo es wehtut, sondern sich per Röntgen-Technik oder mittels Computertomographie vorher ein genaues Bild machen. Das empfahl der Orthopäde Wolfram Käfer bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde zum Thema Rückenbeschwerden am Dienstag zahlreichen Anrufern.

Das Telefon blieb in den 90 Minuten kaum still. Der Grund liegt auf der Hand: Der medizinische Fortschritt sorgt dafür, dass die Menschen älter werden. Ihr Bewegungsapparat hält dabei aber oft nicht mit.

Die meisten Anrufer waren um die 80 Jahre alt. „In dem Alter nehmen die Beschwerden dann deutlich zu“, erklärt der Wirbelsäulen-Chirurg mit Praxen in Glan-Münchweiler und Kaiserslautern. Viele scheuten am Anfang eine Operation. Es erst mit konservativen Methoden zu probieren, sei auch richtig. Aber wenn eine OP nicht mehr zu verhindern ist, dann dürfe nicht zu lange gewartet werden. „Es ist nicht immer leicht, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Je älter der Patient ist, desto anfälliger ist auch seine körperliche Konstitution“, sagt der Mediziner.

Übungen mindestens alle zwei Tage

Einem 69-jährigen Anrufer, der sein Schmerzmittel nicht verträgt, riet Käfer zur Krankengymnastik. Und machte auch deutlich, dass der eine Termin beim Physiotherapeuten in der Woche nicht ausreiche. Sein Rat: „Täglich oder mindestens alle zwei Tage die Übungen zu Hause machen.“

Ist ein Taubheitsgefühl im Bein ein Warnzeichen oder gar Vorbote einer Lähmung? Diese Frage stellte eine 72-jährige Anruferin. Das bedürfe einer eingehenden Untersuchung, riet Käfer. Auch eine Untersuchung durch einen Neurologen könne Aufschluss geben.

Vielleicht der Außenmeniskus

Eine Frau spürt Schmerzen im Knie und der Kniekehle beim Laufen und Treppensteigen: „Der Außenmeniskus, vielleicht ein eingeklemmter Nerv.“ Das könne er aus der Ferne nicht diagnostizieren. Käfer schlug vor, einen Termin bei einem Facharzt zu machen.

Mit Terminen bei Orthopäden ist das allerdings so eine Sache. Wer aktuell in Glan-Münchweiler anruft, muss mit einer Wartezeit bis Juni rechnen. „Ich bin extra im Landkreis geblieben, um weiter die bisherigen Patienten betreuen zu können“, berichtet der ehemalige leitende Arzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Westpfalz-Klinikum in Kusel. Das Team sei stets bemüht, so viele Patienten anzunehmen, wie es nur möglich sei.