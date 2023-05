Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema Bluthochdruck bewegt viele Leser, wie die gute Resonanz auf die Telefon-Aktion mit dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Kusel, Volker Bertolino, am Mittwoch bewies. Bei vielen Anrufern sah der Mediziner „alles im grünen Bereich“. Einigen empfahl er jedoch ausdrücklich weitere Abklärung.

Bluthochdruck gehört mittlerweile zu den Volkskrankheiten, die Hypertonie kann auch eine der größeren Faktoren für Gefäßkrankheiten, Schlaganfall und Nierenleiden