Viel zu tun hatte Chefarzt Wolfgang Fischer bei der Telefonsprechstunde der RHEINPFALZ. Der Ärztliche Direktor am Kuseler Westpfalz-Klinikum beantwortete Fragen zum Thema Hernien.

Eine Hernie ist ein Eingeweidebruch, der durch eine Schwachstelle in der Bauchwand entsteht. Dabei können sich Eingeweide durch den Bauch nach außen schieben und teils erhebliche Beeinträchtigungen auslösen. Männer sind davon wesentlich häufiger betroffen als Frauen. „Das Lebenszeitrisiko, einen Leistenbruch zu bekommen, liegt bei Männern bei rund 25 Prozent – bei Frauen hingegen nur bei zwei bis drei Prozent“, erklärt Fischer.

Operationen laufen regulär

Auch die aktuelle Corona-Lage spielte in der Telefonsprechstunde eine Rolle. Mehrere Anrufer erkundigten sich, ob in der derzeitigen Lage überhaupt Operationen durchgeführt würden. „Wir versorgen Brüche momentan eigentlich ganz regulär“, sagte Fischer. „Wir haben zwar vielleicht ein bisschen weniger operative Kapazität, aber die Bruchbehandlung ist auch in der aktuellen Situation möglich.“ Wer Probleme habe, könne jederzeit einen Termin zur Voruntersuchung vereinbaren. „Die Wartezeit beträgt hier momentan zwei bis drei Wochen“, ergänzte der Chefarzt.

Obwohl das Thema eigentlich vorrangig Männer betrifft, meldeten sich auch zwei Frauen während der Sprechstunde. Die erste Dame rief für ihren Mann an. Er werde in zwei Wochen 89 Jahre alt und leide an einem Leistenbruch. Sie fragte, ob eine Operation im Alter ihres Mannes noch sinnvoll sei. „Gerade weil er schon etwas älter ist, sollte man eine Operation in Betracht ziehen“, entgegnete Fischer. Genau das riet er auch einem weiteren Anrufer, der sich aufgrund seines Alters nicht mehr operieren lassen wollte – auch, weil die Narkose immer Risiken berge.

Fischer riet beiden zu einer Voruntersuchung. Er habe mehrfach erlebt, dass aufgrund des Alters nicht operiert worden sei. „Wenn das aber zum Notfall wird und schnell operiert werden muss, bedeutet das für den Patienten eine weit größere Belastung und einen längeren Krankenhausaufenthalt als eine geplante Operation, die üblicherweise nur etwas mehr als eine Stunde dauert und man die Klinik nach einer Nacht wieder verlassen kann.“

Nicht zu lange zögern

Eine weitere Anruferin berichtete von einem Narbenbruch und dass sie seither Probleme mit dem Stuhlgang habe. „Das kann schon sein, dass das miteinander zusammenhängt“, so Fischer. „Wenn sich ein Stück vom Darm durch den Bruch drückt, kann es sein, dass es zu Durchblutungsproblemen kommt.“ Der Chefarzt riet der Anruferin, den Bruch dringend untersuchen zu lassen.

Ein anderer Anrufer erklärte, dass er nun 87 Jahre alt sei und bereits seit 30 Jahren einen Leistenbruch habe – bislang ohne Beschwerden. „Seit rund zwei Wochen drückt sich da aber ab und an was in der Größe eines Tennisballs raus. Dann drücke ich ein bisschen drauf und dann geht es wieder.“ Auch ihm riet Fischer, den Bruch schnellstmöglich untersuchen zu lassen.

Nervenschädigung durch OP

Ein anderer Anrufer habe vor einiger Zeit einen Leistenbruch operieren lassen und verspüre nun wieder ab und an ein „Zwicken“ in der Leistengegend – allerdings werde die Stelle nicht dick und es gebe keine Vorwölbung. Fischer hielt einen erneuten Bruch zwar für unwahrscheinlich, man sollte das aber dennoch mal untersuchen und nachschauen, ob das zur Stabilisierung des Bruchs eingesetzte Netz richtig sitze.

Von „immer mal wieder auftretenden Beschwerden an Leiste und Oberschenkel“, berichtete ein Anrufer, der 2014 wegen eines Leistenbruchs operiert worden war. Er sei deshalb bereits in einer Klinik gewesen, wo man eine Nervenschädigung als Ursache der Beschwerden vermutet habe. „Das kann durchaus sein“, bestätigte Fischer. „In dem Bereich, wo operiert wurde, verlaufen unter anderem Hautnerven, die bei einer Operation schon mal in Mitleidenschaft gezogen werden können.“ Viel tun könne man da nicht – je nachdem wie stark die Beschwerden sind, könne man sich den operierten Bereich aber erneut anschauen.