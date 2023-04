Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Telefon klingelte anderthalb Stunden lang fast ununterbrochen: Harald Dinges, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Gelenkersatz, Rheuma und Unfallchirurgie am Westpfalz-Klinikum in Kusel, war am Mittwoch ein gefragter Ansprechpartner in Sachen Knie und Hüfte.

Auffällig: Fast die Hälfte der Ratsuchenden waren Männer, während sonst bei der Telefonsprechstunde überwiegend Frauen anrufen. Dabei sind Männer nicht öfter von Problemen