Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Probleme mit der Hüfte haben viele Menschen. In Europa sei rund 20 Prozent der Bevölkerung von Arthrose betroffen, „und es nimmt zu“, weiß der Chefarzt der Orthopädie am Westpfalz-Klinikum in Kusel, Harald Dinges. Am Mittwoch, 14. September, steht er von 11 bis 12.30 Uhr Lesern bei der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde Rede und Antwort.

Wer sonst könnte über Hüftprobleme besser Bescheid wissen, als der Mannschaftsarzt des 1. FC Kaiserslautern. Bei der Sprechstunde will er unter anderem über Neues in der