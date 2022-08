Auf den Intensivstationen hat sich die Lage mit Blick auf Corona etwas entspannt. Stand Montagnachmittag wurde an den Westpfalz-Klinikum-Standorten Kusel und im Donnersbergkreis kein Corona-Patient intensivmedizinisch betreut. „Aber wir haben eine ganze Reihe Covid-Patienten auf der Normalstation“, sagt Ulrich Korell, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, am Kuseler Krankenhaus. Das liege meist an den deutlich milderen Verläufen bei einer Infektion mit der Omikron-Variante. Schwere Verläufe gebe es aber weiterhin, und es dauere häufig Monate, „bis der Körper sich nach dieser sehr schweren Erkrankung wieder erholt hat“. In der RHEINPFALZ-Sprechstunde beantwortet Korell etwa Fragen zur Behandlung einer Covid-19-Infektion, zur Impfung, den eingangs geschilderten Krankheitsverläufen, aber auch die Frage, wie Angehörige Patienten bei der Genesung unterstützen können.

Info



Der Chefarzt Ulrich Korell ist am Mittwoch, 10. August, von 11 bis 12.30 Uhr in der Redaktion unter der Telefonnummer 06381 921218 zu erreichen.