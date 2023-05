Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frage, ob eine Thrombose vorliegt, sei die bei Angiologen am häufigsten gestellte, erklärte Peter von Flotow bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde. Ein Gerinnsel wird jedoch bei nur etwa fünf Prozent der Fälle festgestellt. Doch ein Verdachtsfall sei ein Notfall – und so empfahl der Mediziner einer Anruferin mit geschwollenem Bein, direkt in die Ambulanz zu gehen.

Auch eine weitere Anruferin klagte über ein immer wieder dick werdendes Knie, habe auch immer mal wieder Luftnot – beides mögliche Anzeichen für eine Thrombose. Natürlich