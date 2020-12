Das Coronavirus sorgt für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Dies wurde bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt Reinhard Reiser klar. Doch nahm sich der Kuseler Mediziner auch Zeit für Fragen abseits der Pandemie.

Fast pausenlos klingelte das Telefon, und die meisten Fragen kreisten um Corona. Ein Aspekt waren die bevorstehenden Impfungen. Dazu wollte eine Anruferin aus Mühlbach wissen, ob eine Impfung für eine Lupus-Patientin überhaupt sinnvoll sei. Die Frau berichtete, sie nehme durchgängig Tabletten gegen die Autoimmunerkrankung, die bei ihr zu Problemen mit der Haut führt. „Ich denke, Sie fallen aus der Impfung raus“, erklärte Reiser. Er riet dazu, den Hausarzt mit einzubeziehen. Patienten, die wie die Frau Suppressiva erhielten, also Mittel, die die Funktionen des Immunsystems vermindern, reagierten meist stärker auf Impfungen, erläuterte Reiser. Auch Personen mit Blut-Erkrankungen oder Tumoren würden meist nicht geimpft. Damit Covid verschwindet, sei es wichtig, viele Gesunde zu impfen, sagte der Mediziner: „Dies schützt Sie dann auch.“

Beratung bei der Impfung wichtig

Viele Fragezeichen zum Thema Impfung bewegten eine Leserin aus Godelhausen. Unter anderem wollte sie wissen, ob die Ärzte, die die Impfungen vornehmen, vorher auch auf das Virus getestet seien. Dazu gebe es klare Vorschriften, bejahte Reiser. Auch bewegt die Anruferin die Frage, ob die Ärzte bei 200 Impflingen pro Tag denn genügend Zeit für die Aufklärung hätten: „Schließlich kennen sie die Menschen in der Schlange nicht, wissen nicht, welche Medikamente genommen werden und welche Erkrankungen vorliegen.“ Das sei eine berechtigte Frage, meinte Reiser. Das Gesundheitsamt als Organisator müsse dafür sorgen, dass es genügend Beratungszeit gibt. Auch die Frage, wer für mögliche Impfschäden haftet, interessierte die Anruferin. Zwar sei die Impfung freiwillig, allerdings befürchte sie, dass einige Arbeitgeber wohl Druck machen würden.

Eine junge Frau berichtete, dass in ihrem Umfeld mehrere Familien mit Kindern in Quarantäne seien, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hätten. Sie wollte wissen, wie man sich in der Familie schützen kann. Laut Reiser ist das sehr schwierig, vor allem wenn Kinder dabei sind.

„Bei Quarantäne auf Test bestehen“

Für große Verwunderung sorgte die Auskunft der Anruferin, dass bei den in Quarantäne geschickten Personen keinerlei Tests veranlasst worden seien. „Da muss man drauf bestehen“, stellte Reiser klar. Die Tests müssten gemacht werden. Wie und wann getestet wird, sorgt laut Reiser allerdings häufig für Unsicherheit. „Die Uneinheitlichkeit versteht kein Mensch“, sagte er.

Wie sich eine Corona-Infektion überhaupt bemerkbar macht, wollte eine andere Frau wissen. Typische Symptome sind laut Reiser trockener Husten, Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie Riechstörungen. „Sie können es aber auch haben und nichts merken“, warnte er vor der tückischen Infektion.

Von einer in Quarantäne befindlichen Mitarbeiterin berichtete eine weitere Leserin. Sie verstehe nicht, warum ihre Kollegin nicht wieder arbeiten gehen dürfe, wenn doch der Test negativ ausgefallen sei. „Das können viele nicht nachvollziehen“, pflichtete Reiser bei. Allerdings bliebe der Frau wohl nichts anderes übrig, als die Anweisung des Gesundheitsamtes zu befolgen.

Über Hustenbeschwerden

Eine weitere Anruferin hatte Fragen zu ihrem Reizhusten, der sie seit rund drei Jahren plage. Sie erhielt bereits eine Diagnose Bronchiales Asthma, berichtete die 70-Jährige, die noch keine Besserung festgestellt hat. Chronischer Husten solle interdisziplinär abgeklärt werden, empfahl der Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Die Untersuchung von Lunge, Herz, Nase, Hals und Ohren aber auch eine Reflux-Diagnostik würde in dem Fall der Rentnerin womöglich weiterhelfen. Eventuell sei auch der von der Frau angeführte Zwerchfellbruch für den Husten ursächlich, denn der Schließmuskel könne dadurch nicht richtig funktionieren.

Über den chronischen Husten ihres Mannes berichtete eine Anruferin aus Ohmbach. Der 79-Jährige müsse abends und zum Teil auch nachts husten. Laut Hausarzt seien dies „die Reste des Zigarettenrauchens“, das der Mann nach einem behandelten Lungenkrebs vor zehn Jahren eingestellt hatte. Die Vernarbungen nach der Krebstherapie in der Lunge könnten Reiser zufolge solche Reizzustände auslösen. Zur Abklärung riet er zu weiterer Diagnostik durch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt.

Eventuell Milben im Bett

Über nächtliche Atemnot klagte ein 80-jähriger Anrufer aus Dunzweiler. Er versuche, das Problem mit einem Spray zu lösen, allerdings helfe das nicht immer. „Bevor Medikamente genommen werden, sollte erst die Ursache geklärt werden“, riet Reiser. Möglicherweise liege eine Allergie zugrunde, eventuell auf ungebetene Mitbewohner im Bett: Milben. Daher empfahl er eine Untersuchung im Schlaflabor.

Der Anrufer wollte ferner wissen, ob es jetzt schon zu spät für die Grippeimpfung sei. Er habe sich wegen des fehlenden Impfstoffes nicht früher impfen lassen können. Laut Reiser kann die Grippeimpfung auch im Dezember noch erfolgen. Allerdings sollten Personen, die sich auch gegen Corona impfen lassen wollen, zwischen beiden Immunisierungen eine vierwöchige Pause einlegen.