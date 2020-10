Kaum hat sie die kommissarische Leitung der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie im Westpfalz-Klinikum übernommen, schon steht sie den Lesern Rede und Antwort. Yasemin Kaynak kommt am Donnerstag, 8. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr zur RHEINPFALZ-Sprechstunde. Thema: Volksleiden Rückenschmerzen.

Die 48-Jährige leitet seit 1. Oktober die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie, der bis dato der nun selbstständig in Glan-Münchweiler praktizierende Wolfram Käfer vorstand. Dass diese Funktion womöglich nicht nur kommissarisch, sondern dauerhaft bei ihr bleiben könnte, schließt sie, ganz vorsichtig, nicht aus.

Kaynak hat zwar türkische Wurzeln, ist aber in Neustadt/Weinstraße geboren und wohnt mit ihrem Mann (Grafikdesigner und Dozent) in Kaiserslautern, joggt gerne und besucht Konzerte. Seit sieben Jahren arbeitet die Leitende Oberärztin in der Abteilung Wirbelchirurgie im Kuseler Westpfalz-Klinikum.

Weiterer Facharzt gesucht

Augenblicklich zählt die Abteilung zwei Oberärzte und einen Assistenzarzt plus die beiden Sekretärinnen. Zu wenig für die 25 Betten, die der Abteilung derzeit zustehen und von denen derzeit im Schnitt 17 bis 20 besetzt sind. Den Mangel räumt auch Kaynak ein. Doch die Ausschreibung für einen weiteren Facharzt laufe. Der werde dringend benötigt, weil es inzwischen eine Warteliste für Patienten gebe. Sie ist aber zuversichtlich, dass sich das Problem bald lösen wird.

Der Andrang an Patienten verdeutlicht, wie weit das Thema Rückenschmerzen inzwischen um sich gegriffen hat. Rund zwölf Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter – in vielen Fällen chronisch. Tendenz steigend. „Die Menschen werden älter; und damit auch die Wirbelsäulen“, sagt die Spezialistin. Die Folge seien vielfach degenerative Erkrankungen. Doch es trifft beileibe nicht nur Ältere. Bewegungsmangel, Stress, ungesunde Körperhaltung – all das sind Faktoren, die mehr und mehr auch Vertreter des demografischen Mittelalters mit schmerzverzerrtem Gesicht an ihren Rücken greifen lassen.

Das Skalpell kommt ganz am Schluss

Wer nun glaubt, in einer Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie werde ganz schnell zum Skalpell gegriffen, der irrt. „Wir versuchen zuerst einmal, das Rückenleiden konservativ zu behandeln“, versichert die Spezialistin. Und da gebe es ganz viele verschiedene Möglichkeiten; je nach Krankheitsbild. Eine Operation sei das letzte Mittel, wenn alles andere keine Hilfe verschaffe.

Was sie sich aber darüber hinaus wünscht: dass Menschen sich wieder mehr bewegen, um erst gar nicht in die Lage zu kommen, sich wegen Rückenproblemen behandeln zu lassen. Und: dass auch Firmen das Thema ernster nehmen, gemeinsam mit den Beschäftigten nach Wegen suchen, damit der Job nicht ins Kreuz geht.

