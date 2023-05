Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Thrombose und Lungenembolie – topaktuell ist das Thema der Telefonsprechstunde am Mittwoch, 3. Juni. Denn bei pathologischen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass mindestens 30 Prozent der an Corona Verstorbenen einer Lungenembolie erlegen sind. Das Virus führt also auch zu Thrombosen und Embolien.

„Eine Thrombose ist eine sehr gefährliche Erkrankung, an der viele versterben“, betont denn auch Peter von Flotow, Leitender Arzt der Abteilung für Angiologie am Westpfalz-Klinikum in