Wie wohnt es sich im Landkreis Kusel? Dieser Frage geht der alljährliche RHEINPFALZ-Report in den Sommerferien nach. Mehr als ein halbes Dutzend Autoren beschreiben das Wohnen früher, heute, künftig, stellen Wohnformen vor, haben aktuelle Problemlagen recherchiert.

Der RHEINPFALZ-Report ist längst zur festen Einrichtung im Jahresplan der Westricher Rundschau geworden. Dafür wird stets ein Schwerpunktthema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – und eine Woche lang, täglich auf der Lokalseite 1, mit seinen verschiedenen Facetten dargestellt. In den zurückliegenden Jahren waren beispielsweise die Demografie, die Versorgungslage, die Wirtschaftsstandorte oder die Infrastruktur im Landkreis Thema.

Die Aufarbeitung der Demografie führte sogar dazu, dass der Kreis anschließend einen Demografie-Ausschuss ins Leben rief und eine Studie in Auftrag gab. Inzwischen ist daraus ein Kreisentwicklungsausschuss geworden, der sich mit den Perspektiven des Kreises beschäftigt, der Projekte wie „Smart Cities“ anschiebt, mit dem der Kreis nach der kürzlich erfolgreichen Bewerbung die Region attraktiver machen will.

Mehr Zeit zu Hause

In diesem Jahr ist unsere Wahl auf das Thema Bauen und Wohnen gefallen. Warum? Weil die Corona-Krise das eigene Heim wieder viel stärker in den Blickpunkt gerückt hat. Stichworte: Homeschooling und Homeoffice.

Die Menschen verbringen wieder deutlich mehr Zeit zu Hause. Der ländliche Raum hat dabei an Attraktivität gewonnen. Denn der schnelle Zugang zur Natur oder der eigene Garten, beides auf dem flachen Land häufig zu finden, sind in Lockdown-Zeiten Wohlfühlfaktoren, die Wohnungen in den Städten nur selten bieten. Wenn dann noch der Internetanschluss das Arbeiten in den eigenen vier Wänden ermöglicht ...

Zugleich spielen sich im großen Rahmen gegenläufige Entwicklungen ab: Niedrige Zinsen bringen immer mehr Menschen dazu, sich nach einem eigenen Zuhause umzusehen. Zugleich aber steigen die Kosten für Bauland, für Immobilien – und inzwischen auch, drastisch, für Sanierungen und Reparaturen. Die aus dem Ruder laufenden Baukosten sind daher Thema des Reports.

Neue Wohnformen

Doch auch gesellschaftliche Faktoren bestimmen das Wohnen im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Die traditionellen Familienstrukturen sind vielfach zerbrochen, die Anzahl der Single-Haushalte steigt. Doch was, wenn die Alleinlebenden alt werden und Hilfe brauchen. Können da neue Wohnformen eine größere Rolle spielen?

Letztlich gewinnen auch Umwelt- und Klimaschutz eine immer größere Bedeutung. Die Kommunen wollen und sollen den Flächenverbrauch begrenzen, was Neubaugebiete erschwert. Wie also können die Gemeinden auf die steigende Nachfrage reagieren?

Die Nutzung regenerativer Energien ist zumindest bei Neubauten und Sanierungen inzwischen vielfach ebenso Standard wie eine gute Wärmedämmung. Auch das fließt, gerade bei deutlich steigenden Energiepreisen, in die individuellen Überlegungen zum Wohnen ein.

Wie also wird Bauen und Wohnen in Zukunft organisiert, ermöglicht? Auch auf diese Fragen suchen wir Antworten. Eine Woche lang. Vom 2. bis zum 7. August.