Eine neue Kuseline gibt es in diesem Jahr zwar nicht. Corona-bedingt bleibt Clara de Oliveira Seyler ein weiteres Jahr in Amt und Würden. Doch dafür gibt es die erste Ehren-Kuseline in 43 Jahren: RHEINPFALZ-Redakteurin Barbara Scheifele. Seit 31 Jahren kümmert sie sich mit Herzblut um die jungen Damen während deren Amtszeit, führt zuvor schon jeweils locker und souverän durch die Jury-Sitzung, bei der sich die Bewerberinnen präsentieren.

Dieses Jahr wäre Barbara Scheifeles letzte Kuseline-Wahl und -Inthronisation gewesen. Denn Anfang September zieht sie sich zunächst in den Resturlaub und dann in die passive Phase ihrer Altersteilzeit zurück. Der Plan, am Messefreitag gleichzeitig Barbara Scheifeles Ausklang zu feiern, klappt bekanntlich wegen Corona ebenfalls nicht. Doch eine Abordnung von Kuselinen ließ es sich nicht nehmen, ihr am Dienstagabend im Namen der Gruppe für das lange Engagement zu danken. Und als besonderes Geschenk gab es natürlich ein schwarzes Original-Kuseline-Shirt, auf dem vorne in goldenen Lettern „Barbara“ steht und auf dem Rücken ganz groß: „Ehren-Kuseline“.