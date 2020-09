Zugegeben: Als die Versetzung nach Kusel kam, war ich alles andere als begeistert. Von der kleinen Großstadt Kaiserslautern in die kleinste Kreisstadt Kusel. Dass daraus 31 Jahre werden sollten, das hätte ich mir damals nie träumen lassen. Doch schon nach ein paar Wochen im Westrich merkte ich: Das ist ja gar nicht so schlecht hier. Im Gegenteil. Vor allem die Menschen, die mich so freundlich aufnahmen, machten mir den Anfang leicht. Und dass man in Kusel rasch beim Du ist, daran hatte ich mich ebenso rasch gewöhnt. Egal ob Bürgermeister oder Mode-Verkäuferin: Alle sprechen einen mit Du an.

Und so war ich schnell integriert in Kusel, das in über 30 Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden ist. Nicht nur, weil ich hier arbeitete, auch Freunde habe ich gewonnen, und die Freund- und Bekanntschaften sollen weiter gepflegt werden. Als Einkaufsort ist Kusel auch nicht zu verachten. Vor allem die Mode- und Schuh-Läden, ich gebe es ja zu, die habe ich gerne und regelmäßig besucht. An mir liegt es also nicht, dass es im Laufe der Jahrzehnte immer weniger geworden sind ... Immer mal wieder habe ich Komplimente bekommen: „Wo hast Du das denn her?“ Und immer wieder ungläubige Blicke geerntet, wenn ich geantwortet habe: „Aus Kusel.“ So habe ich also auch ein bisschen Werbung gemacht für das Städtchen.

Über 600.000 Kilometer gefahren

Vorbei sind jetzt also die Zeiten, in denen ich mich täglich auf den Weg nach Kusel gemacht habe – 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. Über 600.000 Kilometer habe ich so zurückgelegt– das sind mehr als 15 Erdumrundungen oder 1,6 Mal die Entfernung zum Mond. Und das übrigens unfallfrei und ohne einmal geblitzt zu werden, bei Wind und Wetter, bei Eis und einmal sogar bei einem Schneegewitter.

Natürlich waren 31 Jahre im Westrich kein Zuckerschlecken. Die Arbeit eines Journalisten ist anstrengend, es gibt immer wieder neue Herausforderungen der unterschiedlichsten Art. Abendliche Sitzungen bis in die Puppen sind selten vergnügungssteuerpflichtig.

Fast schon wie eine Medizinerin

Doch auf der anderen Seite habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Und einiges dazugelernt. Beispielsweise bei den regelmäßigen Sprechstunden, die die RHEINPFALZ gemeinsam mit Ärzten des Westpfalz-Klinikums veranstaltet. Medizinische Begriffe gehen mir mittlerweile flüssig über die Lippen, ich weiß manches über die neuesten Behandlungsmethoden. Soweit, dass ich den Chefärzten bei den Sprechstunden assistiert habe, wie öfter mal scherzhaft angeregt, ist es denn aber doch nicht gegangen.

Dass ich als Vertreterin der Kuseler Redaktion nach Nepal fliegen konnte, dort Augenarzt Albrecht Hennig und seine Frau besuchte und über deren segensreiche Arbeit berichtete – das gehört zu den Höhepunkten des Berufslebens.

Stolz auf den Titel „Ehren-Kuseline“

Apropos Höhepunkte: Die alljährliche Wahl einer neuen Kuseline und deren Einführung an Messefreitag – die gehören auf jeden Fall dazu. Waren es doch viele nette, charmante und gut aussehende junge Frauen, und es war immer wieder schön, mit anzusehen, wie sie sich im Laufe ihres Amtsjahrs entwickelten. Mit manchen sind echte Freundschaften entstanden, und dass sie mich kürzlich zur Ehren-Kuseline kürten, erfüllt mich mit tiefer Freude.

Freude, ja, die gab es reichlich bei der Arbeit in Kusel. Aber natürlich auch traurige Momente. So wurden etliche Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bereits zu Grabe getragen. Und immer öfter, wenn es um ältere Vorkommnisse geht, wird mir klar: Alle, die ich fragen könnte, sind nicht mehr da.

Mitgewirkt für die Stolpersteine

Das ist wohl der Lauf der Zeit. Wie auch die Tatsache, dass man irgendwann aufhört mit der Arbeit. Gut, wenn man selbst bestimmen kann, wann dies ist. Und noch schöner, wenn einem Leute sagen, dass sie einen vermissen werden. Vielleicht, so wünsche ich mir, habe ich ja ein paar Spuren hinterlassen. Zu denen, auf die ich stolz bin, gehören die Stolpersteine in Kusel. Die waren die logische Folge meiner tief gehenden Recherche über das jüdische Leben in Kusel. Das Bündnis gegen Rechtsextremismus hat die Anregung damals aufgegriffen, die Sache in die Hand genommen. Und heute, da gehören die Stolpersteine einfach dazu, manchmal blicke ich beim Gang durch die Bahnhofstraße stolz auf „meinen“.

Diese alltäglichen Gänge durch die Stadt, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Zumindest nicht mehr so oft wie bisher. Trotzdem soll es zum Abschied einfach nur heißen: Mach’s gut Kusel. Wir sehen uns.