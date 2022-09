Am zweiten Schultag schon vor die Kamera: Fotograf Eric Sayer begann am Mittwoch, die ersten Klassen im Rahmen der Aktion „DIE RHEINPFALZ knipst Knirpse“ abzulichten: an den Grundschulen in Kusel, Konken und Pfeffelbach. Insgesamt 19 Grundschulen – von 21 im Kreis – werden besucht, dabei 36 erste Klassen fotografiert. Für die Knirpse beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der so mit einem Bild festgehalten wird. Einige bringen dafür ihre Schultüten nochmal mit, ziehen sich besonders schick an – und alle strahlen in die Kamera. Alle Klassenfotos erscheinen Ende September – am Dienstag, 27. September – in einem Sonderteil der RHEINPFALZ.