Auf den Sattel, fertig, los. Am Mittwoch, 10. August, findet die nächste RHEINPFALZ-Ferienaktion statt. Unser Mitarbeiter Herbert Göddel und Klaus Schillo nehmen die RHEINPFALZ-Leser mit auf die rund 60 Kilometer lange, im April offiziell eingeweihte „Pfälzer Seentour“. Diese verbindet mehrere Radwege so, dass die Tour an den größeren Gewässern der Region vorbeiführt: Silbersee (zwischen Landstuhl und Kindsbach), Seewoog (Miesenbach), Ohmbachsee (Schönenberg-Kübelberg), Mohrmühlweiher (Waldmohr) und Kranichwoog (Hütschenhausen). Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Glan-Münchweiler. Die reine Fahrzeit beträgt etwa vier Stunden, doch wird immer mal wieder pausiert und auch eingekehrt. Auf der Strecke sind lediglich zwei nennenswerte Steigungen zu bewältigen – für geübte Radfahrer mit Trekking- oder Mountainbike ist das aber kein Problem. Auch E-Bike-Fahrer sind willkommen. Teilnehmern wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen. Für unterwegs sollten Getränke und Snacks mitgenommen werden.

Info



Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder telefonisch unter 06381 921226.