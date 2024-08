Pikachu, ganz viel Spaghetti und gelegentlich sogar mal Ameisenscheiße – so etwas soll es auf Schulhöfen oder in Klassenzimmern in der Pfalz geben. Das hat zumindest Nals, der kleine Bruder von RHEINPFALZ-Biber Nils Nager von seiner Einschulung erzählt. Ob das wirklich stimmt, hat Nils an der Grundschule Lauterecken überprüft.

Am frühen Morgen toben die Kinder auf dem Pausenhof herum, aber von Spaghetti ist weit und breit nichts zu sehen. Als Fotograf Eric Sayer, ausgestattet mit einem großen Fotoapparat, und seine Frau Christiane auftauchen, weiß ich als erfahrener RHEINPFALZ-Biber sofort Bescheid: Die Schulanfänger starten „Mit Nils in die erste Klasse“. Der Start in den neuen, spannenden Lebensabschnitt wird mit einem Foto in der Zeitung festgehalten.

Noch haben die Kinder den Fotografen nicht entdeckt, der mit den Klassenlehrern den besten Standort für das Foto sucht. In Lauterecken ist das diesmal gar nicht so einfach, denn ein großes Gerüst steht um die Grundschule, der Eingang ist daher nicht zu nutzen. Aber die Treppe der Janusz-Korczak-Schule direkt nebenan ist perfekt. Die Klasse 1a mit Klassenlehrer Dominic Frei macht den Anfang. „Kommt mal alle zu mir“, ruft Christiane Sayer, die die Kinder nach Größe ordnet. Die größten Kinder stellen sich auf die dritte Stufe, und die kleinsten kommen nach vorne.

Das Klassentier darf mit aufs Bild

Einige Kinder sind etwas nervös, manche auch sichtlich voller Vorfreude, denn bald schon werden nicht nur die Eltern und Großeltern die Fotos zu sehen bekommen. Trotz Aufregung machen alle sehr gut mit und warten geduldig, bis das Klassentier, eine Giraffe, aus der Schule geholt ist. In anderen Schulen bringen manche Schüler fürs Foto ihre Schultüten nochmal mit, in Lauterecken darf immer das namensgebende Klassentier mit aufs Foto.

Die Nils-Nager-Einschulungsaktion gibt es seit 2013. Fotograf Eric Sayer hat seitdem schon Tausende Erstklässler fotografiert. Immer mit dabei ist Christiane Sayer, die mit besonderen Tricks für strahlende Gesichter sorgt. An dieser Stelle kommt auch Pikachu ins Spiel. Um die Aufmerksamkeit der Kinder in Richtung Kamera zu lenken, stellt sie sich hinter ihren Mann, setzt sich eine knallgelbe Pikachu-Mütze auf, das Getuschel unter den Kindern endet, und sie erntet die ersten lächelnden Gesichter. Damit alle Kinder auf dem Bild zu sehen sind, gibt sie weitere Anweisungen. „Rück bitte ein Stück nach da“, „alle Hände runter“ – wenn alles passt, kommt der Spaghetti-Ruf. Immer wieder rufen alle im Chor „Spaghetti“, die 1b und ihr Klassenlehrer David Spang sogar „Ameisenscheiße“. Der Effekt ist der gleiche, beide Wörter zaubern ein breites Lächeln auf die Gesichter der Schulanfänger.

Club-Mitglieder erhalten das Foto auch digital

Schon drückt Eric Sayer auf den Auslöser – und das nicht nur einmal, sondern so oft, bis der Profi das perfekte Foto im Kasten hat. „Rückt etwas zusammen, ja sehr gut“, übernimmt der Fotograf mit Blick durch die Kamera die letzten Details. All das gelingt auch bei der 1c, obwohl die jungen Schüler mit Klassenlehrerin Miriam Kreischer und Pauline Margies, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, etwas warten mussten. Sie konnten aber die anderen Klassen aufmerksam beobachten, sind mit ihrem Klassentier Leo schnell an Ort und Stelle, und ihr lauter Spaghetti-Ruf kommt quasi schon von allein.

In diesem Jahr wird das Ehepaar Sayer mehr als 40 Klassen in 22 Schulen im Landkreis besuchen. Die Bilder erscheinen in einer RHEINPFALZ-Beilage am Dienstag, 17. September. Wer im Nils-Nager-Club ist, bekommt das Klassenfoto nach der Veröffentlichung auch noch kostenlos per E-Mail gesendet. Anmeldungen sind unter nils-nager.de oder telefonisch unter 0631 3701-6644 möglich.