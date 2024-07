Am Freitag war der letzte Schultag – sechs Wochen sind nun Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Die RHEINPFALZ macht mit vielen, vielen Partnern auch in diesem Jahr wieder Angebote, wie sich die freie Zeit sinnvoll nutzen lässt.

In der ersten Ferienwoche geht’s nach Konken. Dort öffnet die Metzgerei Braun für etwa 25 Leserinnen und Leser ihre Pforten. Geschäftsführer Lukas Braun wird die Gruppe am Mittwoch, 17. Juli, ab 15 Uhr durch die Produktion führen und Einblicke in das Unternehmen geben. Dabei ist die Gruppe nicht in der laufenden Produktion unterwegs, die Tour deswegen auch für interessierte Kinder und Jugendliche geeignet. Braun führt die Teilnehmer durch die Schlachthalle und die Zerlegeräume, zeigt, wie Wurst gefüllt und produziert wird, sowie den Warenversand.

Lukas Braun führt durch den Betrieb in Konken. Foto: Braun

Einen Blick hinter die Kulissen lässt das Westpfalz-Klinikum an seinem Standort Kusel am Mittwoch, 24. Juli, zu. In gut zwei Stunden können insgesamt 30 Teilnehmer einen Blick in die Zentralsterilisation werfen, wo Instrumente und OP-Besteck unter hohen Qualitätsansprüchen gereinigt und aufbereitet werden. Einblicke gibt es außerdem in die Energiezentrale mit dem Blockheizkraftwerk des Klinikums, und die Gruppe wird den Eingriffsraum der Angiologie betreten dürfen. An allen Stationen besteht die Möglichkeit, den Fachleuten Fragen zu stellen. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Eingangsbereich des Krankenhauses. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Imbiss und Kaltgetränke sowie einen Überblick zu den Wirtschaftsdaten.

Das Klinikum erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Archivfoto: Sayer

Nicht fehlen darf bei den Ferienaktionen der RHEINPFALZ das Segelfliegen in Langenbach am Mittwoch, 31. Juli. Auf dem Flugplatz in Langenbach können die Besucher mit erfahrenen Piloten in die Lüfte abheben. Die Teilnehmer bekommen vom Vereinsvorsitzenden Gerd Rudolph und seinen Mitstreitern vom Flugsportverein Kusel und Umgebung viele Infos rund ums Segelfliegen an die Hand. Fünf RHEINPFALZ-Leser dürfen in der ersten Gruppe ab 10 Uhr starten, erneut fünf in der zweiten ab 15 Uhr. Mitfliegen kann jeder ab 14 Jahren, ein Elternteil muss dabei sein. Wer unter 18 ist, benötigt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

Seit Jahren oder gar Jahrzehnten Bestandteil der RHEINPFALZ-Ferienaktion: Segelfliegen in Langenbach. Archivfoto: Sayer

Eine Radtour steht am Mittwoch, 7. August, auf dem Ferienprogramm der RHEINPFALZ. Klaus Schillo und Harald Wagner planen wieder die Strecke und die Ausfahrt. In diesem Jahr geht’s um 9 Uhr in Altenglan am Bahnhof los – relativ flach zwar, dafür über 50 Kilometer. Über Reichenbach-Steegen geht’s bis nach Rodenbach und von dort über Ramstein-Miesenbach und Glan-Münchweiler zurück zum Startpunkt. Gut vier Stunden planen die Organisatoren für die Tour ein, bei der ein Fahrradhelm getragen werden sollte. Teilnehmer sollten außerdem genügend Getränke und vielleicht einige Snacks einpacken. Eine Rast mit Einkehrmöglichkeit ist am Seewoog in Miesenbach geplant. Etwa 20 Mitfahrer können sich an dem Tag mit auf den Drahtesel schwingen.

Ein bisschen schwieriger gestaltet sich die Planung der nächsten Ferienaktion – denn die hängt tatsächlich etwas vom Wetter ab: Gemeinsam mit den Fachleuten des Arbeitskreises Astronomie und Geophysik blicken die Teilnehmer am späten Montagabend, 12. August, oder Dienstagabend, 13. August, in den nächtlichen Sternenhimmel. Denn an diesen Abenden sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Doch selbst bei bewölktem Himmel haben die Sterngucker des Arbeitskreises noch ein Ass im Ärmel – denn mittels moderner Technik lassen sich die Sternschnuppen sichtbar machen. Viel Wissenswertes rund um Meteorschauer wie die Perseiden, Sternbilder und Geophysik gibt’s obendrauf. Treffpunkt ist ab 22 Uhr auf Burg Lichtenberg.

Bei der Radtour geht’s am 7. August sportlich zu. Archivfoto: Sayer

Den Abschluss der RHEINPFALZ-Ferienaktionen macht ein weiterer Klassiker: Bogenschießen in Hinzweiler. Am Mittwoch, 21. August, können sich 20 RHEINPFALZ-Leser – empfohlen wird ein Mindestalter von zehn Jahren – beim Bogenschießen auf dem 3D-Parcours in Hinzweiler probieren. Ab 10 Uhr zeigen Mitglieder der Schützengilde Hinzweiler den Teilnehmern den Umgang mit Pfeil und Bogen. Im Schützenheim geht’s zunächst um die Grundlagen, und es werden die ersten Pfeile auf Zielscheiben geschossen. Anschließend werden auf dem 3D-Parcours verschiedene Kunststofffiguren ins Visier genommen. Festes Schuhwerk ist zu tragen, geschlossene Kleidung wird empfohlen.

Gemeinsam mit dem AK Astronomie wollen wir im August auf Burg Lichtenberg Sternschnuppen beobachten. Foto: Oliver Berg/dpa

Bleibt nur noch: Danke zu sagen. An die vielen, vielen Menschen, die das Ferienprogramm gestalten. Danke!

Info

Die einzelnen Ferienaktionen werden kurz vorher noch mal angekündigt. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung in der Redaktion möglich.

Bonus-Ferienaktionen mit Geschichtskennern und Kuseline

Die RHEINPFALZ hatte in diesem Jahr so viele Programmpunkte zur Auswahl, dass wir die sechs Ferienaktionen kurzerhand um drei weitere ergänzen konnten – die zusätzlich stattfinden.

Kusel, wie es einst mal war. Erinnerungen werden lebendig an das Geschäftsleben der 60er, 70er und 80er Jahre. Damals war die Hutmacherstadt der Mittelpunkt für Einkäufe im Kreis. Die Straßen waren gesäumt von Geschäften. Hier konnte man alles kaufen, was man brauchte. Die Geschäftswelt war inhabergeführt und bei den Kunden gut bekannt. An den Donnerstagen, 25. Juli und 15. August, tauchen die Ferienaktion-Teilnehmer noch mal in diese Zeit der Stadt ein. Der Journalist Hans-Joachim Redzimski hat sie selbst erlebt und erinnert bei dem Nostalgie-Rundgang durch die Kuseler Innenstadt an Geschäfte und Geschäftsleute, an Institutionen des Handels. Klaus-Dieter Schummel, langjähriger Stadtbeigeordneter, wirft dazwischen immer wieder einen Blick auf die Gebäude links und rechts der Straßen, geht auf deren Architektur und Entstehungsgeschichte ein. Der Rundgang mit viel Erinnerungspotenzial beginnt jeweils um 10 Uhr am Kuseler Bahnhof und dauert etwa zwei Stunden. Eventuell sollten Getränke eingepackt werden.

Und für Sonntag, 18. August, lädt Kuseline Jil Biedinger zu einer Familienwanderung rund um den Ohmbachsee ein. Die genaue Route entscheidet sich vor Ort – auch kleinere Kinder sollen mitlaufen können. Los geht’s um 10 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am See. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal spendiert der Gruppe – bis zu 25 Teilnehmer – anschließend das Tretbootfahren auf dem Ohmbachsee. Eingeplant sind etwa zwei Stunden, Sonnenschutz und ein bisschen Verpflegung sollten zur Familienwanderung der Kuseline mitgebracht werden.