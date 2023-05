Wer an das Finanzamt denkt, assoziiert damit Zahlen und Steuern und weniger eine sportliche Betätigung. Doch es geht auch anders. Denn am Freitag, 26. Mai, findet in Kusel das Rheinland-Pfalz-Turnier der Finanzämter statt. Einer Mitteilung zufolge wird das Sportturnier, bei dem mehr als 800 Teilnehmer erwartet werden, erstmals seit 23 Jahren wieder von der Finanzsportgemeinschaft des Finanzamts Kusel-Landstuhl ausgerichtet. Bei der Veranstaltung wird es ein Fußball-, Volleyball- und Schachturnier sowie Laufwettbewerbe über eine Distanz von fünf und zehn Kilometern geben. Zudem werden laut Veranstaltungsmitteilung ein Walkingwettbewerb und erstmals auch ein Traillauf über rund 25 Kilometer durch das Pfälzer Bergland angeboten. In den Wettbewerben werden die jeweiligen Meister der rheinland-pfälzischen Finanzämter ermittelt. Hauptveranstaltungsorte sind die Fritz-Wunderlich-Halle und das Miroslav-Klose-Stadion am Rossberg, aber auch die Plätze des FV Kusel und der SpVgg Theisbergstegen.

Im Zuge der Anreise der Gäste und der Laufveranstaltung kann es am Freitag zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landesstraße 360 im Bereich des Rossbergs kommen. Zudem werden die Feldwirtschaftswege auf Höhe Rossberg (Am Gericht, Katzenborn, Breitenfeld, Dreispitz, Fuchsloch, Winterhelle bis Sportplatz Haschbach) voraussichtlich von 14 Uhr bis 17 Uhr gesperrt.