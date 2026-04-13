Einen Reitertag sowohl als sportliches, als auch gesellschaftliches Ereignis richtet der Reit- und Fahrverein Waldmohr am Samstag aus.

Auf dem Reitplatz „Am Bolsten“ ist von 9 bis 16 Uhr Betrieb. Auf dem Programm stehen zunächst Reiter- und Dressur-Wettbewerbe, bei denen sich der Nachwuchs erstmals vorstellen und Schleifchen sammeln kann. Der Caprilli-Test hat sowohl seine sportlichen Reize, ist aber auch wegen seines Inhaltes bei den Besuchern sehr beliebt. Denn er besteht sowohl aus Dressur- als auch Springelementen, mit denen das harmonische Zusammenspiel von Reiter und Pferd geprüft werden soll.

„Jump and Run“

Eingebaut sind oftmals kleine Bahnfiguren. Stimmungsvoll ist das Jump and Run, bei dem ein Team aus Reiter und Läufer einen Hindernisparcours zu bewältigen hat. Richtig sportlich wird es dann beim Stilspring-Wettbewerb und Standard-Springwettbewerb, bei denen es über Hindernisse mit schon nennbaren Höhen geht.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Erwartet werden etwa 100 Reitpaare. Um all dies meistern zu können, sind rund 25 Helferinnen und Helfer im Einsatz.