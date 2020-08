Ist der künftige Standort des Rettungshubschraubers etwa schon in trockenen Tüchern und Eßweiler und damit der Kreis Kusel aus dem Rennen? Die Vermutung liegt nahe, denn für die Sitzung des Ortsgemeinderates Imsweiler (Donnersbergkreis) am Donnerstag steht der Tagesordnungspunkt „Stationierung des Rettungshubschraubers auf dem Flugplatz Imsweiler“ an. Besprochen werden soll dort laut Sitzungsvorlage sowohl die Stationierung während der Interimszeit als auch eine dauerhafte Stationierung. Derzeit ist „Christoph 66“ bekanntlich in Eßweiler stationiert. Der Probebetrieb dort läuft noch bis Ende des Jahres, Landkreis und Ortsgemeinde kämpfen um den Erhalt des Standortes.

Noch vor kurzem hatte sich das Innenministerium auf RHEINPFALZ-Anfrage zu keinem Standort äußern wollen und lediglich mitgeteilt, dass man zu „gegebenem Zeitpunkt“ ein neues Vergabeverfahren starten werde. Interessant wird die aktuelle Entwicklung vor allem deshalb, weil Imsweilers Ortsbürgermeister Peter Ziepser heißt. Ziepser ist Notfallsanitäter und Pilot. Bis zum Standortwechsel des zunächst von den Johannitern betriebenen Rettungshubschrauber von Sembach nach Eßweiler war Ziepser Stationsleiter der Johanniter-Luftrettung. Auf seinem aktuellen Facebook-Profil nun präsentiert er sich mit Jacke samt Logo der ADAC-Luftrettung. Bei der RHEINPFALZ-Veranstaltung „Redaktion vor Ort“ in Eßweiler hatte er im September 2019 mit sehr deutlichen Worten kritisiert, das Land habe „dem ADAC den Auftrag zugeschustert“.