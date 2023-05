Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tage von Christoph 66 am Standort in Eßweiler sind gezählt. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll der Rettungshubschrauber „um den Jahreswechsel herum“ nach rund 15 Monaten Interimsbetrieb in Eßweiler an seinen neuen Standort in Imsweiler im Donnersbergkreis umziehen.

Mit Verweis auf das laufende Verfahren wollten weder die ADAC-Luftrettung noch das Innenministerium am Donnerstag bestätigen, dass der Westpfalz-Rettungshubschrauber künftig im Donnersbergkreis