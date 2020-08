Die Gemeinde Eßweiler kämpft weiter um den Erhalt des Standortes des Rettungshubschraubers „Christoph 66“ der ADAC Luftrettung. Die Genehmigung für den Probebetrieb des Westpfalz-Rettungshubschraubers läuft zum Jahresende aus. Das zuständige Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz will „zu gegebenem Zeitpunkt“ ein neues Vergabeverfahren starten. Neben Eßweiler werden derzeit auch weitere Standorte geprüft – auch wenn sich der Segelflugplatz in Eßweiler laut ADAC Luftrettung als „einsatztaktisch ideal platzierter Standort“ erwiesen habe. Um für einen Verbleib der Luftretter in Eßweiler zu werben, hatte der Gemeinderat ein Schreiben aufgesetzt, das Ortsbürgermeister Peter Gilcher an das Ministerium, die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Landrat Otto Rubly und die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein geschickt hatte. „In der Zwischenzeit hat sich die Beigeordnete Inge Lütz bei mir gemeldet und mir die Unterstützung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zugesichert“, sagte Gilcher auf Anfrage der RHEINPFALZ. Er selbst habe sich mit dem Ministerium in Verbindung gesetzt und um einen Termin für ein persönliches Gespräch gebeten. „Ich habe auch kurz mit Wirtschaftsförderer Christian Dingert und Landrat Otto Rubly sprechen können, die wohl ebenfalls versuchen wollen, einen Termin im Innenministerium zu bekommen“, so Gilcher weiter. Von der SGD Süd habe er bis zum heutigen Tag aber noch keine Rückmeldung bekommen. Man gebe die Hoffnung aber nicht auf und sei von Gemeindeseite jedenfalls Willens zu zeigen, dass man den Standort erhalten und gegebenenfalls auch noch ausbauen könne.