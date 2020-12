Jetzt ist offiziell, was die RHEINPFALZ bereits gemeldet hatte: Der Westpfalz-Rettungshubschraubers hat Eßweiler verlassen. Am Montag hob Christoph 66 laut ADAC-Luftrettung zum letzten Mal von seinem bisherigen Standort auf dem Flugplatz in Eßweiler ab und wird künftig, von seinem neuen Interimsstandort in Imsweiler (Donnersbergkreis) aus operieren. Innen-Staatssekretär Randolf Stich hat am Montag in Mainz bekanntgegeben, dass die ADAC-Luftrettung, die den Betrieb schon in den vergangenen knapp 17 Monaten übernommen hatte, auch den Zuschlag für den weiteren Interimsbetrieb erhält. Mit dem ADAC behalte man einen „sehr erfahrenen Partner in der Luftrettung der Region Westpfalz“, so Stich. Eine Verlängerung des Interimsbetriebs in Eßweiler war nicht möglich. Die Luftretter hatten den Standort zwar als „einsatztaktisch ideal“ eingestuft, „aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen“ hatte die Neustadter Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd den weiteren Betrieb aber abgelehnt. Seit September 2019 flog Christoph 66 nach ADAC-Angaben von dort aus mehr als 1900 Einsätze.

