Ein 27-Jähriger ist in hilflosem Zustand bei einer Wiese aufgefunden worden. Eine Spaziergängerin fand den Mann am Sonntagmorgen bei einem Feldweg und meldete dies über Notruf. Gegenüber dem Rettungsdienst und der Polizei konnte der Mann zwar seinen Namen angeben, er wusste jedoch nicht, wie er an den Ort kam und war desorientiert. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde er vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.