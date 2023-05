Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Fuchsfamilie in Not hat Petra Appel diese Woche in Selchenbach entdeckt. Was folgte, war ein ziemlich aufregender Nachmittag. Mit Hilfe des Kuseler Tierschutzvereins und der Wildtierauffangstation Tierart aus Maßweiler gelang die Rettung der Welpen.

Wäre ihr zwölfjähriger Neufundländer Frederick nicht von der etwas gemütlicheren Sorte, hätten die zwei Fuchsbabys wohl nicht überlebt. Denn beim Spaziergang mit dem Rüden