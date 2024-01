Daniel und Ulrike Bößhar sind mit ihrem Restaurant „Daniels am Markt“ in Kusel im renommierten Guide Michelin aufgenommen worden. In der Februar-Ausgabe des Gastro-Magazins wird das Restaurant im Herzen der Kreisstadt als eines von elf Neuzugängen bundesweit registriert. Wie der Restaurantbetreiber auf die Erwähnung reagiert, lesen Sie hier