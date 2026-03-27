Damit der Ton in den politischen Gremien nicht rauer wird, hat der Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan einen Verhaltenskodex verabschiedet. Nur eine Fraktion enthielt sich.

Ein fairer und respektvoller Umgang gehört zur demokratischen Debattenkultur. Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan hatte vor diesem Hintergrund bereits im vergangenen Jahr mehrheitlich zugestimmt, am Projekt „Respekt im Rat“ der Körber-Stiftung teilzunehmen. Vertreter von Votum, SPD, CDU, FWG und den Grünen beteiligten sich dafür an zwei Workshops, um einen Kodex für eine „respektvolle und konstruktive Diskussionskultur“ zu erarbeiten, wie es in einem Papier der VG-Verwaltung heißt. Die AfD hatte sich als einzige Fraktion dagegen entschieden, einen Vertreter zu entsenden.

„Endlose Monologe“ verhindern

„Ziel ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Interesse der Bürger dient“, sagte der erste Beigeordnete Xaver Jung (CDU), der in der vergangenen Ratssitzung das Ergebnis der Arbeitsgruppe vorstellte. Unter anderem einigten sich die Fraktionsvertreter darauf, bei Wortbeiträgen auf eine Ausdrucksweise zu achten, die „sensibel gegenüber Diskriminierung“ sei. Auch sollten Ratsmitglieder nicht persönlich verbal angegriffen werden.

Darüber hinaus sehen die Regeln „eine angemessene Länge und Anzahl der Wortbeiträge“ vor – um etwa „endlose Monologe“ in den Gremien zu vermeiden, wie Jung anmerkte. „Wir sind alle der Meinung, dass es hier schon respektvoll zugeht“, sagte Jung. Trotzdem könne es nicht schaden, sich explizit über die Umgangsregeln zu verständigen.

AfD sieht keine Notwendigkeit

Bei sechs Enthaltungen stimmten die Ratsmitglieder dem neuen Verhaltenskodex mehrheitlich zu. Zuvor hatte Jürgen Neu angekündigt, dass sich seine AfD-Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde. „Wir haben grundsätzlich nichts gegen den Kodex und werden uns auch daran halten“, sagte er. Allerdings handele es sich bei den Regeln um Selbstverständlichkeiten, denen die Ratsmitglieder ohnehin bereits folgten. Zumal hätte es aus seiner Sicht für einen solchen Kodex die Einbindung der Körber-Stiftung nicht gebraucht.

Zur Sache

Die 1959 gegründete Körber-Stiftung mit Sitz in Hamburg ist Alleinaktionärin der Körber AG, die wiederum einer der weltweit größten Produzenten von Tabakherstellungsmaschinen ist. Das Stiftungsvermögen umfasst nach eigenen Angaben – Stand Ende 2024 – rund 584 Millionen Euro. Weitere Infos zum Projekt „Respekt im Rat“ gibt es auf www.respekt-im-rat.de.