Dass Sascha Purket so offen über das Tabuthema Prostatakrebs spricht, ist ein mutiger Schritt.

Sascha Purket, der Torwarttrainer des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg, machte exklusiv gegenüber der RHEINPFALZ seine Krebserkrankung öffentlich. Es war damals noch nicht abzusehen, was seine offenen Worte für Wellen schlagen würden. Viele Betroffene fühlten sich verstanden und bestärkt, und Purket wurde zum Gesicht einer großen Aktion zur Krebsprävention.

Ein ungewöhnlicher und mutiger Schritt für einen Sportler im Profigeschäft. In der Fußballszene sind offene Worte zu Tabuthemen wie Homosexualität, Tod und Krankheit immer noch nicht gerne gesehen. Sein Schritt raus aus der Tabuzone hat in seinem Verein und seinem Umfeld viel bewegt. Purket hat seinen eigenen Weg gefunden, mit der Krankheit umzugehen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist der Weg über die Öffentlichkeit und sein Einsatz für Prävention. Dabei sucht der „Spesbacher Bu“, wie er sich selbst bezeichnet, der es aus der Westpfalz in den Profibereich geschafft hat, normalerweise eher nicht die Öffentlichkeit. Er ist aber über seinen Schatten gesprungen und kämpft mit dieser Kampagne und seinem Bekenntnis um jeden Einzelnen, der sich untersuchen lässt.