In Gemeinderäten muss diskutiert werden, auch mal kontrovers. Dabei dürfen die Ratsmitglieder aber die Netiquette nicht vergessen.

Eine lebendige Demokratie lebt vom Streit. Durch Streit werden Kompromisse gefunden. Zu einer guten Streitkultur gehört aber auch der Respekt des Gegenübers. Im Gemeinderat Nanzdietschweiler ist der eine oder andere übers Ziel hinausgeschossen. Ungeachtet dessen: Wer die Kosten und die Folgekosten in den Fokus solcher Projekte – Stichworte Kita-Investitionen und Lebensturm – in den Fokus rückt, sollte auch Lösungen in der Hinterhand haben. In vielen Orten engagieren sich Vereine, Senioren und die Dorfgemeinschaft. Wie wär’s? Wählergruppen oder politische Parteien könnten Patenschaften übernehmen. In Nanzdietschweiler scheint der Stachel der Entrüstung aber tiefer zu stecken.